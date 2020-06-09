En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,12 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,08 ile "Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,94 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033781 1,12 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,060505 1,08 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,084495 0,94 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012221 0,85 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079976 0,85 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103986 0,84 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077813 0,83 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118980 0,81 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117826 0,79 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038911 0,76

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)