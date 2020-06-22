En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,90 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 1,51 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019600 2,90 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,078863 1,51 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038070 1,51 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079016 1,50 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025621 1,46 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,061175 1,40 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020686 1,32 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,102337 1,31 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,081795 1,18 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020910 1,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)