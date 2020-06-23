En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,39 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,50 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,38 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,39 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,50 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,38 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,053766
|2,39
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,038688
|1,50
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,030222
|1,38
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,128523
|1,38
| BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,089848
|1,25
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,120576
|1,25
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,061916
|1,21
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,103548
|1,18
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,034803
|1,18
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,079789
|1,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:29 Kaynak: AA
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