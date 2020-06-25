En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,01 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,01 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025381
|1,01
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,040797
|1,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,042208
|1,01
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012900
|1,01
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,040351
|1,01
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,045069
|1,01
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,038276
|1,01
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,041662
|1,00
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,041951
|1,00
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,040894
|1,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:29 Kaynak: AA
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