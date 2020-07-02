En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,11 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,99 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,72 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,11 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,99 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,72 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032761
|1,11
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037545
|0,99
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025082
|0,72
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,027591
|0,68
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025545
|0,67
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,041061
|0,66
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,038526
|0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,042483
|0,66
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,040610
|0,66
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,045358
|0,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:21 Kaynak: AA
Son Dakika 22:09 Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:08 ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu