En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,18 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 3,06 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 3,03 "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,057786 3,18 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034257 3,06 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039398 3,03 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040985 2,61 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,091064 2,40 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,028075 2,40 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082161 2,23 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082285 2,23 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,143127 2,17 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,084873 2,16

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)