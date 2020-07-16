En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,82 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,64 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,61 "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,82 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,64 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,61 "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,063809
|0,82
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030740
|0,64
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043718
|0,61
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033878
|0,44
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,059212
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,041227
|0,40
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025484
|0,40
|Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,023657
|0,35
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,025240
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,019982
|0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:41 Kaynak: AA
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