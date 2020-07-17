En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,42 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,41 "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037960 1,70 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,029452 1,42 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020452 1,41 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039158 1,35 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031144 1,31 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044278 1,28 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041255 1,19 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,071400 1,16 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026003 0,96 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,020064 0,95

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)