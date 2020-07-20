En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,85 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF", yüzde 0,83 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,76 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020625 0,85 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,029697 0,83 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039455 0,76 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041543 0,70 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,020202 0,69 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044550 0,61 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019687 0,61 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,071837 0,61 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,020506 0,60 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,038169 0,55

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)