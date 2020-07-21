En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,54 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,21 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,20 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034722 2,54 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,059775 1,21 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045085 1,20 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031674 1,16 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020863 1,15 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,030036 1,14 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,091677 1,14 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,042013 1,13 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039821 0,93 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,020340 0,68

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)