En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,30 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,38 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,35 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,040737 2,30 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,151096 1,38 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,084131 1,35 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,105496 1,27 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,092212 0,87 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103943 0,84 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077855 0,81 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041521 0,80 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118674 0,79 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079912 0,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)