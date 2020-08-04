En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,25 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,54 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,50 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,021353 1,25 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,038395 0,54 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013959 0,50 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026080 0,32 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,021045 0,28 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,024671 0,26 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020860 0,24 Cigna Finans Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010838 0,21 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014497 0,21 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,041371 0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)