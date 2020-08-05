En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,88 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,75 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 1,71 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,149507 1,88 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,083211 1,75 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,104769 1,71 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,028923 1,58 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,115060 1,01 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,116353 0,93 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,078197 0,88 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028919 0,79 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,047307 0,78 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049028 0,76

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)