En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,24 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 1,20 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,19 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083986 1,24 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,111984 1,20 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018141 1,19 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,086623 1,18 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,116087 1,14 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,045004 1,13 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,166007 1,12 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,092316 1,12 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,128114 1,10 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,126934 1,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)