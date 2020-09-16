En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,37 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,32 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,21 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032814 1,37 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046653 1,32 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,044198 1,21 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036897 1,04 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030692 0,96 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050999 0,95 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054306 0,95 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049312 0,95 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015536 0,95 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,048710 0,94 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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