En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,83 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 0,77 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,76 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046449 0,83 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016431 0,77 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049411 0,76 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054414 0,76 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015567 0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051102 0,76 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030752 0,76 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049532 0,76 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048434 0,76 ZEM Altın Katılım EYF 0,050434 0,75 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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