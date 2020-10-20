En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,62 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,64 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 1,59 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,066760 2,62 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020560 1,64 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050622 1,59 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035592 1,53 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,043300 1,46 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,083828 1,38 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,083685 1,37 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,110354 1,34 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,066154 1,32 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,071146 1,30 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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