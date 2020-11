En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,93 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 3,88 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,079687 3,93 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088510 3,88 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,088729 3,88 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,028332 3,87 VEM Hisse Senedi EYF 0,091613 3,87 HEM Hisse Senedi EYF 0,023451 3,83 ZEM Hisse Senedi EYF 0,024317 3,82 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,143259 3,61 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,033891 3,60 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,153352 3,60 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

