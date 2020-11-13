En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,17 ile "ZEM Katkı EYF", "VEM Katkı EYF" ve yüzde 1,16 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|ZEM Katkı EYF
|0,020449
|1,17
|VEM Katkı EYF
|0,019267
|1,17
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,020172
|1,16
|HEM Katkı EYF
|0,019072
|1,16
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,021613
|1,16
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,020178
|1,12
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019894
|1,08
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,021010
|1,01
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019796
|1,01
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020584
|0,98
- Kaynak: AA
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