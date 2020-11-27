BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,071765 0,05 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,025916 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023606 0,04 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025082 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,062628 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,020580 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,093431 1,37 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,093147 1,37 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,083723 1,34 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035625 1,28 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,150543 1,28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,027302 1,15 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,079534 0,97 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,026322 0,92 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,030096 0,86 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,015221 0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,034679 1,23 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,024127 1,22 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,058632 0,81 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017201 0,80 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019894 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,071660 0,04 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,070029 0,04 ZEM Para Piyasası EYF 0,026970 0,04 HEM Para Piyasası EYF 0,024320 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,066100 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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