Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,081147 0,32 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030874 0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,063019 0,29 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,070543 0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,074178 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,076957 0,62 VEM Hisse Senedi EYF 0,102774 0,45 HEM Hisse Senedi EYF 0,026304 0,42 ZEM Hisse Senedi EYF 0,027280 0,40 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,034438 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Dinamik Değişken Grup EYF 0,050729 0,81 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020069 0,77 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,020222 0,57 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020937 0,53 VEM Dinamik Değişken EYF 0,074705 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013968 0,84 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037247 0,46 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,025873 0,46 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044233 0,41 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,062936 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,072526 0,13 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,070872 0,13 VEM Para Piyasası EYF 0,067482 0,13 ZEM Para Piyasası EYF 0,027304 0,13 HEM Para Piyasası EYF 0,024619 0,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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