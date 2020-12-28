Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

28.12.2020 15:27
Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0811470,32Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0308740,32AvivaSA Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0811470,32
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0308740,32
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0630190,29
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0705430,28
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0741780,28
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0769570,62
VEM Hisse Senedi EYF0,1027740,45
HEM Hisse Senedi EYF0,0263040,42
ZEM Hisse Senedi EYF0,0272800,40
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0344380,31
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Dinamik Değişken Grup EYF0,0507290,81
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0200690,77
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0202220,57
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0209370,53
VEM Dinamik Değişken EYF0,0747050,51
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0139680,84
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0372470,46
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0258730,46
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0442330,41
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0629360,37
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0725260,13
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0708720,13
VEM Para Piyasası EYF0,0674820,13
ZEM Para Piyasası EYF0,0273040,13
HEM Para Piyasası EYF0,0246190,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Bireysel Emeklilik, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Dükkanlardaki Azerbaycan bayraklarını indiren kadına anında müdahale Pınar Gültekin'in babasına "Davadan çekil" dediği iddia edilen CHP'li vekil: Kanıt çıkarsa istifa edeceğim Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Teşekkür belgesini Bakan Koca vermişti! Geçtiğimiz sene "yılın hekimi" seçilen Yavuz Durmuş koronavirüse yenildi İstanbul'da özel hastanede büyük skandal! Kırmızı reçeteli ilaçları satarken yakalandılar Kocaeli'de vatandaşlar 48 saat sürecek su kesintisine karşı önlem aldı Mardin'de yetiştirilen 7 kilo 625 gramlık turp şaşırttı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı
Defalarca boynuzladı! Boğanın sahibine saldırısı kamerada Defalarca boynuzladı! Boğanın sahibine saldırısı kamerada         
15:15
Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşılarının tırlara yüklenme anı ilk kez görüntülendi Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşılarının tırlara yüklenme anı ilk kez görüntülendi         
15:05
Manken Çağla Şıkel, Kovid 19 aşısı oldu Manken Çağla Şıkel, Kovid 19 aşısı oldu         
14:58
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Şota, ikinci kez Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçildi Şota, ikinci kez Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçildi         
13:59
Mustafa Sarıgül'ün A Takımı belli oldu! Listede dikkat çeken isimler var Mustafa Sarıgül'ün A Takımı belli oldu! Listede dikkat çeken isimler var         
13:53
Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı         
13:25
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı         
11:33
Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu         
11:29
Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim         
11:17
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor         
08:56
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak         
21:28
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 15:49:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei