BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030930 0,18 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025476 0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,063080 0,10 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,072391 0,07 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,078122 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,021216 0,45 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017946 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,050926 1,89 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,053091 1,63 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,077828 1,13 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,118657 1,13 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,091001 1,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028605 0,88 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,036830 0,87 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,045454 0,83 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,015967 0,74 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,031468 0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037558 0,83 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026082 0,81 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044480 0,56 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,037663 0,53 VEM Katılım Standart EYF 0,031772 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,070058 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,070905 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,072558 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,066893 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071069 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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