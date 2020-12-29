Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030930
|0,18
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025476
|0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,063080
|0,10
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,072391
|0,07
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,078122
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,021216
|0,45
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017946
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,050926
|1,89
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,053091
|1,63
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,077828
|1,13
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,118657
|1,13
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,091001
|1,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028605
|0,88
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,036830
|0,87
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,045454
|0,83
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,015967
|0,74
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,031468
|0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,037558
|0,83
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026082
|0,81
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044480
|0,56
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,037663
|0,53
|VEM Katılım Standart EYF
|0,031772
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,070058
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,070905
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,072558
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,066893
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071069
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi