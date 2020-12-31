Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

31.12.2020 15:11
Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,071608-0,79Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,063927-0,67MetLife Em. ve Hay. K.D.B.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,071608-0,79
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,063927-0,67
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,052007-0,61
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,139226-0,57
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,055568-0,55
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,017910-0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,050681-0,64
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,044030-0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032215-0,62
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,073361-0,49
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,128501-0,46
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,101679-0,42
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,112199-0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,027668-0,88
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,013936-0,16
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,019800-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,049422-1,85
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,047737-1,66
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,045970-1,61
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,043610-1,59
ZEM Altın Katılım EYF0,047624-1,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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