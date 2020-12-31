Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,071608 -0,79 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063927 -0,67 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052007 -0,61 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,139226 -0,57 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,055568 -0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017910 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,050681 -0,64 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044030 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032215 -0,62 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,073361 -0,49 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,128501 -0,46 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,101679 -0,42 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,112199 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027668 -0,88 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013936 -0,16 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019800 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,049422 -1,85 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,047737 -1,66 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,045970 -1,61 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,043610 -1,59 ZEM Altın Katılım EYF 0,047624 -1,55 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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