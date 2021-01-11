En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,43 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 2,20 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,045719
|2,43
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,058161
|2,42
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052678
|2,20
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,109549
|2,00
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,109104
|1,99
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,102735
|1,85
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032341
|1,81
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,130008
|1,80
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,183882
|1,79
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,087430
|1,72
Kaynak: AA
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