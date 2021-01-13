Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025691 0,20 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,072946 0,11 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,072863 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024022 0,05 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,026294 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021889 0,26 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018360 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,046672 1,70 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,056729 1,60 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035262 1,44 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,080857 1,38 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,057949 1,29 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,105455 0,85 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030275 0,76 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,048024 0,70 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,033013 0,69 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,067711 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039396 0,76 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027342 0,72 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,066521 0,72 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046919 0,68 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,032086 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048152 0,88 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,045768 0,88 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029014 0,88 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,046754 0,88 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046823 0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031508 0,05 ZEM Para Piyasası EYF 0,027486 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025728 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,065144 0,05 VEM Para Piyasası EYF 0,067933 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor

Sumudica'nın ardından tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'un da görevine son verildi

Son Dakika! Putin Moskova'daki Karabağ zirvesinin ardından Erdoğan'ı bilgilendirdi

İstanbul'da kar yağışının cuma gecesi saat 03.00-04.00 sularında başlaması bekleniyor

Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir

Son Dakika! SinoVac'tan Türkiye'de de uygulanacak korona aşısıyla ilgili açıklama: Testler aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlıyor

Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a iletti

Vücudunda unutulan kateter teli, 5 yıl sonra yapılan ameliyatla çıkarıldı