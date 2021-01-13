Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025691
|0,20
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,072946
|0,11
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,072863
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024022
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,026294
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021889
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018360
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,046672
|1,70
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,056729
|1,60
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035262
|1,44
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,080857
|1,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,057949
|1,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,105455
|0,85
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030275
|0,76
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,048024
|0,70
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,033013
|0,69
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,067711
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039396
|0,76
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027342
|0,72
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,066521
|0,72
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,046919
|0,68
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,032086
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048152
|0,88
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,045768
|0,88
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029014
|0,88
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,046754
|0,88
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046823
|0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031508
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027486
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025728
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,065144
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,067933
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi