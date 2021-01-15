Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024042
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,072968
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,026319
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,063193
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,046854
|1,15
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,054027
|0,41
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,058722
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,024593
|0,18
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,038826
|0,17
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,021815
|0,14
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,018665
|0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,016688
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,027951
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018423
|0,11
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,020316
|0,07
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013294
|0,05
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,022939
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023457
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071568
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,067370
|0,04
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031533
|0,04
|VEM Para Piyasası EYF
|0,067984
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi