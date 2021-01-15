BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024042 0,04 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,072968 0,04 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,026319 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,063193 0,00 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,046854 1,15 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,054027 0,41 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,058722 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,024593 0,18 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,038826 0,17 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,021815 0,14 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018665 0,12 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,016688 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,027951 0,13 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018423 0,11 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,020316 0,07 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013294 0,05 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,022939 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023457 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071568 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067370 0,04 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031533 0,04 VEM Para Piyasası EYF 0,067984 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Gelecek Partisi'nden silahlı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili ilk açıklama: Siyasi terördür

Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi

Son Dakika! Erdoğan'dan "Korona aşısının yan etkileri oldu mu?" sorusuna yanıt: Şu ana kadar olmadı, sapasağlamım

Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için güçlerini birleştirdi

Erdoğan'ın müjdesini verdiği gelir kaybı ve kira destekleri için 2 milyondan fazla esnaf başvurdu

"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı

Tehdit mesajları aldığı için şikayetçi olan fenomen Şimal Akalın, yaşadıklarını bir bir anlattı