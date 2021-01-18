Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,030991 0,16 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011114 0,14 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025754 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024073 0,13 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020891 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014191 1,30 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,021922 0,49 VEM Temkinli Değişken EYF 0,030267 0,12 HEM Temkinli Değişken EYF 0,016886 0,11 NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,012436 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029041 0,32 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026894 0,10 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013306 0,09 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,029803 0,05 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029266 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047518 0,62 NN Hay. Em. Altın EYF 0,028626 0,62 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,047350 0,61 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046191 0,61 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,050813 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067458 0,13 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031574 0,13 HEM Para Piyasası EYF 0,024833 0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071660 0,13 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025780 0,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika! Bahçeli'den Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in tutukluluğu için yapılan itiraz reddedildi

İstanbul Bahçelievler'de akılalmaz olay! Belediye ekipleri bir vatandaşın yanlışlıkla çöpe attığı altınları arıyor

TOGG'un Gemlik Tesisi'ndeki üst yapı inşaatı için 1.500 kişi istihdam edilecek

Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor

Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor

Stachowiak'a alacakları ödenmediği gerekçesiyle Denizlispor'a transfer yasağı geldi

Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak