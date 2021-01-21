BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078773
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081549
|0,17
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049457
|0,16
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,031070
|0,16
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037189
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018509
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021994
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061014
|1,23
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,083747
|1,02
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,054569
|0,75
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,123100
|0,69
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,164715
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,132529
|1,00
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,104297
|0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,186912
|0,97
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,032710
|0,95
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,049101
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068436
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,020437
|0,26
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048243
|0,23
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029403
|0,21
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028013
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,046474
|0,54
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,045490
|0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,047862
|0,53
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028830
|0,53
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046519
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023520
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,072464
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071446
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024864
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,067553
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi