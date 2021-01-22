Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,020910
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,074415
|0,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,011132
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,063328
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081583
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061082
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032828
|0,77
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,022091
|0,19
|Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF
|0,045901
|0,13
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,017317
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF
|0,018037
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013320
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023532
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071478
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071791
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,067583
|0,04
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031630
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi