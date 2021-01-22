Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020910 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,074415 0,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011132 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,063328 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,081583 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061082 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032828 0,77 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,022091 0,19 Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF 0,045901 0,13 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,017317 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF 0,018037 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013320 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023532 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,071478 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071791 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067583 0,04 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031630 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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