BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,046843
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052063
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013613
|-0,26
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,022903
|-0,15
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,031888
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,044110
|-0,39
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,041673
|-0,38
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,045900
|-0,38
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025841
|-0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,041692
|-0,38
Kaynak: AA
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