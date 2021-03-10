BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,139193 1,13 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,138489 1,10 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,094777 1,10 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,102971 1,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091929 1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019071 0,97 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009936 0,86 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022246 0,60 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010072 0,42 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010120 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,045062 5,20 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067755 1,33 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,033044 1,22 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,086888 1,17 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058808 1,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,117130 1,31 Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,021864 0,96 Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,110428 0,92 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017246 0,88 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,104659 0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,041681 1,19 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028961 1,18 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049789 1,07 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070375 1,03 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029459 0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,043699 0,77 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,042727 0,77 NN Hay. Em. Altın EYF 0,027099 0,77 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,043687 0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,045076 0,76 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,072170 0,04 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029116 0,04 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,077332 0,04 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073082 0,04 HEM Para Piyasası EYF 0,025381 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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