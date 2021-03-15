BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,100682 1,69 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,049377 1,45 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,052867 1,45 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,065544 1,40 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,093277 1,34 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019119 0,65 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022374 0,60 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010026 0,54 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010134 0,37 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010167 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,055879 1,24 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,070254 1,23 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,027374 1,03 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057868 0,65 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059589 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,033190 2,11 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,074619 1,30 VEM Birinci Değişken EYF 0,047675 1,25 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,077110 1,20 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,135347 1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029006 1,74 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020840 0,50 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,018846 0,50 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,032130 0,40 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013568 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,027083 0,40 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,045052 0,40 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,043657 0,40 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,048063 0,39 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,042697 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024075 0,13 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,032356 0,13 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026419 0,13 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,072320 0,13 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,074944 0,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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