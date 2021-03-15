BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

15.03.2021 14:41
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1006821,69HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0493771,45MetLife Em. ve Hay. K.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1006821,69
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0493771,45
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0528671,45
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0655441,40
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0932771,34
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0191190,65
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0223740,60
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0100260,54
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0101340,37
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0101670,27
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0558791,24
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0702541,23
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0273741,03
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0578680,65
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0595890,34
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0331902,11
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0746191,30
VEM Birinci Değişken EYF0,0476751,25
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0771101,20
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1353471,00
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0290061,74
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0208400,50
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,0188460,50
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0321300,40
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0135680,32
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0270830,40
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0450520,40
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0436570,40
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0480630,39
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0426970,39
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0240750,13
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0323560,13
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0264190,13
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0723200,13
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0749440,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Dış Borçlanma, Döviz, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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