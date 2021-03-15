BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,100682
|1,69
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,049377
|1,45
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,052867
|1,45
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,065544
|1,40
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,093277
|1,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019119
|0,65
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022374
|0,60
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010026
|0,54
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010134
|0,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010167
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,055879
|1,24
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,070254
|1,23
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,027374
|1,03
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057868
|0,65
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,059589
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,033190
|2,11
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,074619
|1,30
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,047675
|1,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,077110
|1,20
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,135347
|1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029006
|1,74
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020840
|0,50
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,018846
|0,50
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,032130
|0,40
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013568
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,027083
|0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,045052
|0,40
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,043657
|0,40
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,048063
|0,39
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,042697
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024075
|0,13
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,032356
|0,13
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026419
|0,13
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,072320
|0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,074944
|0,13
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi