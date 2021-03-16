BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,100145
|-0,53
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,049149
|-0,46
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,052713
|-0,40
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092971
|-0,33
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096438
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019105
|-0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022366
|-0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010023
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,027989
|-0,52
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,109365
|-0,52
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,029058
|-0,51
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,086747
|-0,49
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,144041
|-0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,033023
|-0,50
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032881
|-0,49
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026161
|-0,43
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,076673
|-0,43
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,023467
|-0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028889
|-0,40
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,014706
|-0,02
Kaynak: AA
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