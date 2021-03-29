BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,100679
|0,66
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,049316
|0,54
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,053241
|0,50
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,065854
|0,49
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,052989
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022204
|0,51
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009839
|0,47
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018845
|0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010101
|0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010195
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,047969
|3,58
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,056827
|1,92
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,069569
|0,74
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026312
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,117603
|1,14
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015231
|1,01
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,136018
|0,84
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,104854
|0,81
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,078957
|0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,030156
|0,59
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015086
|0,43
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,031016
|0,20
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,031716
|0,15
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,027559
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,015500
|0,71
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,047668
|0,56
|VEM Altın Katılım EYF
|0,049504
|0,55
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,047475
|0,53
|HEM Altın Katılım EYF
|0,029291
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,067206
|0,16
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,075406
|0,16
|HEM Para Piyasası EYF
|0,025572
|0,16
|VEM Para Piyasası EYF
|0,070099
|0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,069481
|0,16
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi