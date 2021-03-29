BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,100679 0,66 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,049316 0,54 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,053241 0,50 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,065854 0,49 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,052989 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022204 0,51 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009839 0,47 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018845 0,46 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010101 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010195 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,047969 3,58 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,056827 1,92 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,069569 0,74 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,026312 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,117603 1,14 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015231 1,01 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,136018 0,84 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,104854 0,81 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,078957 0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030156 0,59 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015086 0,43 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,031016 0,20 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,031716 0,15 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,027559 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,015500 0,71 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,047668 0,56 VEM Altın Katılım EYF 0,049504 0,55 ZEM Altın Katılım EYF 0,047475 0,53 HEM Altın Katılım EYF 0,029291 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,067206 0,16 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,075406 0,16 HEM Para Piyasası EYF 0,025572 0,16 VEM Para Piyasası EYF 0,070099 0,16 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,069481 0,16 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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