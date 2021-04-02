BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,076730
|1,44
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,074072
|1,34
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035008
|1,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,073102
|1,04
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,033633
|1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022729
|0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010010
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019310
|0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010195
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010261
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,070370
|2,88
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,068122
|2,75
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,131825
|2,65
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,079423
|2,64
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,030625
|2,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017157
|3,14
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017315
|3,00
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,017879
|2,87
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017701
|2,53
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,018775
|2,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048966
|1,89
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069542
|1,84
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028248
|1,66
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040618
|1,66
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,039885
|0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|VEM Para Piyasası EYF
|0,070245
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073833
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026619
|0,06
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,028424
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,069628
|0,06
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi