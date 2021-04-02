BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,076730 1,44 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,074072 1,34 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035008 1,26 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,073102 1,04 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033633 1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022729 0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010010 0,26 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019310 0,15 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010195 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010261 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070370 2,88 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,068122 2,75 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,131825 2,65 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,079423 2,64 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,030625 2,60 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017157 3,14 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017315 3,00 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017879 2,87 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017701 2,53 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,018775 2,28 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048966 1,89 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069542 1,84 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028248 1,66 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040618 1,66 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,039885 0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası VEM Para Piyasası EYF 0,070245 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073833 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026619 0,06 ZEM Para Piyasası EYF 0,028424 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,069628 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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