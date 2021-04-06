Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035156
|-0,27
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,071357
|-0,26
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,033699
|-0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,076939
|-0,25
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,019986
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017405
|-0,73
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017236
|-0,73
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,017932
|-0,59
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018530
|-0,49
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019573
|-0,43
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi