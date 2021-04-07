Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,054833 1,71 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,050798 1,62 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,103780 1,49 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,056686 1,11 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,099351 1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010220 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010284 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022829 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020106 1,70 VEM Birinci Değişken EYF 0,048930 0,79 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,122762 0,66 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,081475 0,52 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,110351 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030728 0,23 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,027855 0,18 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013672 0,04 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015351 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,048741 0,84 VEM Altın Katılım EYF 0,050617 0,83 ZEM Altın Katılım EYF 0,048499 0,80 HEM Altın Katılım EYF 0,029910 0,78 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044539 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026685 0,05 HEM Para Piyasası EYF 0,025687 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,074160 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,078257 0,05 VEM Para Piyasası EYF 0,070414 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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