Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,054833
|1,71
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,050798
|1,62
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,103780
|1,49
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,056686
|1,11
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,099351
|1,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010220
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010284
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022829
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020106
|1,70
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,048930
|0,79
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,122762
|0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,081475
|0,52
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,110351
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,030728
|0,23
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,027855
|0,18
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013672
|0,04
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015351
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,048741
|0,84
|VEM Altın Katılım EYF
|0,050617
|0,83
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,048499
|0,80
|HEM Altın Katılım EYF
|0,029910
|0,78
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,044539
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026685
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,025687
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,074160
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,078257
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,070414
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi