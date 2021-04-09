En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,65 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,49 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,051515 1,13 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019942 0,65 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,034754 0,49 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034783 0,49 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,080021 0,43 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058253 0,43 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,101214 0,43 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028229 0,43 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,132795 0,43 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,100552 0,42 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir

Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel, Mavera dizisinin başrolü oldu

Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu

"Ölmek istemiyorum" diyerek video çeken fenomen Dilan Koç, gözyaşları içinde yardım istedi

Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var

Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı

Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu

İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı