En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,65 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,49 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,051515
|1,13
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019942
|0,65
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,034754
|0,49
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034783
|0,49
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,080021
|0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,058253
|0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,101214
|0,43
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028229
|0,43
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,132795
|0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,100552
|0,42
Kaynak: AA
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