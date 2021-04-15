BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,077646
|0,38
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,074981
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035458
|0,31
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,063168
|0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,073771
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019201
|0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022799
|0,31
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010007
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010221
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010297
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,068731
|3,20
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,065988
|2,37
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,119688
|2,27
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,034741
|2,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,097771
|2,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027195
|1,66
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,071545
|1,64
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,024413
|1,63
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,031870
|1,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,085501
|1,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040260
|1,58
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027982
|1,58
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049284
|1,24
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069987
|1,13
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,039834
|0,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029632
|0,13
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,078660
|0,11
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,032809
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026799
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,070092
|0,06
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi