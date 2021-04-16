BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

16.04.2021 14:19
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0982530,44Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0779730,42Allianz Hayat Em. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0982530,44
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0779730,42
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0752960,42
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1438250,40
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1442740,39
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0100240,17
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0102320,11
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0103050,08
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0228030,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0513791,40
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1535610,90
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1148270,89
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0278850,68
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0308220,63
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0163850,79
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0196850,60
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,0487560,59
NN Hay. Em. Den. Değ. EYF0,0864490,43
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0176270,40
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0153610,08
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0315820,06
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0137040,04
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0279270,02
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0233390,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0787220,08
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0760800,07
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0268180,07
VEM Para Piyasası EYF0,0707550,07
ZEM Para Piyasası EYF0,0286290,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, BNP Paribas, Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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