BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,098253
|0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,077973
|0,42
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,075296
|0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,143825
|0,40
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,144274
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010024
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010232
|0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010305
|0,08
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022803
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,051379
|1,40
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,153561
|0,90
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,114827
|0,89
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,027885
|0,68
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,030822
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016385
|0,79
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019685
|0,60
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,048756
|0,59
|NN Hay. Em. Den. Değ. EYF
|0,086449
|0,43
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017627
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015361
|0,08
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,031582
|0,06
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013704
|0,04
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,027927
|0,02
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,023339
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,078722
|0,08
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,076080
|0,07
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026818
|0,07
|VEM Para Piyasası EYF
|0,070755
|0,07
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,028629
|0,07
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi