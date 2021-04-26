En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,00 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,98 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,97 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,059159 3,00 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,051996 1,98 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019776 1,97 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051320 1,93 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030856 1,93 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048605 1,92 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049709 1,92 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016568 1,92 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049705 1,92 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054739 1,91 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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