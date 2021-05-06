BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,101789 0,76 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,149055 0,76 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,015165 0,74 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,098830 0,73 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,149497 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019397 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023253 0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010334 0,25 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010447 0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010475 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,060952 1,27 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059671 0,50 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,028646 0,45 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,121133 0,45 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035143 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,084740 0,85 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,202517 0,61 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,147234 0,59 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,113146 0,55 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032253 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031782 0,33 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028283 0,28 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040672 0,27 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,032678 0,22 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,033403 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,052884 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,075983 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024647 0,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,033129 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,074907 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,079432 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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