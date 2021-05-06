BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,101789
|0,76
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,149055
|0,76
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,015165
|0,74
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,098830
|0,73
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,149497
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019397
|0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023253
|0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010334
|0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010447
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010475
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,060952
|1,27
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,059671
|0,50
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,028646
|0,45
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,121133
|0,45
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035143
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,084740
|0,85
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,202517
|0,61
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,147234
|0,59
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,113146
|0,55
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032253
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,031782
|0,33
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028283
|0,28
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040672
|0,27
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,032678
|0,22
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,033403
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052884
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,075983
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024647
|0,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,033129
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,074907
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,079432
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi