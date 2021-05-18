En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,99 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,167 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,61 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020824 1,99 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070681 1,67 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052099 1,61 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032363 1,60 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,053793 1,60 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,050866 1,59 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017335 1,59 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,057330 1,59 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,052012 1,58 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016318 1,57 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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