En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,69 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,91 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,89 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,050480 2,69 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,072193 0,91 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054409 0,89 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032732 0,88 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052689 0,88 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,051444 0,88 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016501 0,87 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017545 0,87 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,052601 0,87 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,057970 0,86 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim hakkında konuştu: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim

Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı

Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti

Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı

Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü

Rusya'da öğrenci, öğretmeninin boynunu kesti!

CHP'li Özel, Bakan Soylu'ya Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin kim olduğunu sordu

Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu