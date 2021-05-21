Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,69 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,91 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,89 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,050480
|2,69
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,072193
|0,91
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054409
|0,89
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032732
|0,88
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052689
|0,88
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,051444
|0,88
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016501
|0,87
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017545
|0,87
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,052601
|0,87
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,057970
|0,86
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi