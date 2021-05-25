BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,080435
|0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,112901
|0,37
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,110687
|0,37
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,103691
|0,35
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,100660
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010476
|0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010563
|0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010577
|0,17
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023646
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019582
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,051113
|1,93
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,060202
|0,45
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,029168
|0,41
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035496
|0,35
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,072113
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020917
|0,67
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,037145
|0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,148878
|0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,205417
|0,39
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,114629
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032072
|0,28
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015865
|0,16
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,033085
|0,12
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019049
|0,12
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,028653
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,054389
|0,55
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,033012
|0,55
|VEM Altın Katılım EYF
|0,056505
|0,54
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054876
|0,54
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,053136
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,069014
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030193
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,075635
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,080165
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,076721
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi