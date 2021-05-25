BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,080435 0,39 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,112901 0,37 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,110687 0,37 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,103691 0,35 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,100660 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010476 0,40 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010563 0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010577 0,17 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023646 0,13 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019582 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,051113 1,93 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,060202 0,45 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,029168 0,41 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035496 0,35 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,072113 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020917 0,67 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,037145 0,58 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,148878 0,43 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,205417 0,39 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,114629 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032072 0,28 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015865 0,16 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,033085 0,12 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019049 0,12 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,028653 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,054389 0,55 NN Hay. Em. Altın EYF 0,033012 0,55 VEM Altın Katılım EYF 0,056505 0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054876 0,54 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,053136 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,069014 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030193 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,075635 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,080165 0,04 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,076721 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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