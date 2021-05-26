BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

26.05.2021 13:55
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1084080,55Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1046710,51Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1084080,55
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1046710,51
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0611310,38
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1082630,35
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1132840,34
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0638070,98
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0513840,53
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0159690,78
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0372530,29
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0866540,25
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0819330,17
BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF0,0234070,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0321250,17
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0546330,45
VEM Altın Katılım EYF0,0567390,41
ZEM Altın Katılım EYF0,0541910,41
HEM Altın Katılım EYF0,0333680,41
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0497810,35
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0767670,06
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0756800,06
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0302070,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0757320,04
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0802010,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Anadolu Hayat, Altın, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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