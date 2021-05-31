BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,115055
|1,20
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,122640
|1,16
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,059710
|1,16
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,073249
|1,14
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,105818
|1,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019748
|1,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010575
|0,74
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023826
|0,63
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010638
|0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010636
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,065630
|1,74
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,052460
|1,72
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,059979
|1,33
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035154
|1,09
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,029229
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,087977
|1,19
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,151630
|1,15
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,116691
|1,12
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,208846
|1,11
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,037853
|1,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032689
|1,31
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015935
|0,64
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,032980
|0,50
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049521
|0,43
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070458
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,055845
|1,01
|VEM Altın Katılım EYF
|0,058003
|1,00
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,055371
|0,98
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,053483
|0,98
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,050914
|0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,033531
|0,15
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,080399
|0,15
|VEM Para Piyasası EYF
|0,072260
|0,15
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,069205
|0,14
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024940
|0,14
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi