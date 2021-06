En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,31 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,30 ile "Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,064904 0,42 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,146470 0,31 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,189693 0,30 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,167476 0,30 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,088142 0,30 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,120825 0,25 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,060122 0,24 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021036 0,23 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035234 0,23 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,031856 0,21

