En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,06 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 1,05 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,066453 1,36 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,018237 1,06 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,054776 1,05 NN Hay. Em. Altın EYF 0,034037 1,05 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,053477 1,05 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,056582 1,05 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,054675 1,05 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,060282 1,05 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,017148 1,03 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,055559 1,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış

Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak

İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları

İstanbul'da 14 mahalle hafta sonu muhtarını seçecek

Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava

Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı

"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı