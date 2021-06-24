BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,079195 0,40 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,078432 0,40 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,077676 0,25 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,026730 0,23 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,045759 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,068219 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018026 0,57 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018782 0,33 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019231 0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018400 0,29 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020308 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029934 0,08 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014029 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,076787 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,077885 0,05 HEM Para Piyasası EYF 0,026671 0,05 ZEM Para Piyasası EYF 0,029582 0,05 VEM Para Piyasası EYF 0,073115 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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